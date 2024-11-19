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Фадеев заявил о релизе первого сингла SEREBRO в новом составе

Перед премьерой нового трека Фадеев пообещал делиться подробностями о солистках и новых треках.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал релиз первого сингла группы SEREBRO в новом составе под названием «Song #2», который состоится 29 ноября. Об этом музыкант сообщил своим подписчикам в соцсетях.

Фадеев поделился своими чувствами по поводу возобновления проекта, отметив, что это решение дало ему нелегко.

«Ужасно волнуюсь, по-хорошему. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто. По-новому», — заявил продюсер.

Он также добавил, что SEREBRO — это его первый и единственный проект, который он искренне любит, но и ненавидит одновременно, подчеркивая, что музыка преодолела все преграды.

Перед премьерой нового трека Фадеев пообещал делиться подробностями о солистках, самом первом треке и отвечать на вопросы поклонников. Фанатов сразу же заинтересовали детали, такие как стиль новых композиции, планируется ли перепевка прошлых хитов, будет ли Фадеев записывать свой вокал для новых песен и на каком языке они будут исполняться.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что Совместный альбом лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и рэп-исполнительницы Инстасамки не может похвастаться хорошей проработкой. Критик отметил, что Шнуров обратился к Инстасамке для встряски своей группы.