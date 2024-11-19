Фадеев заявил о релизе первого сингла SEREBRO в новом составе

Перед премьерой нового трека Фадеев пообещал делиться подробностями о солистках, самом первом треке и отвечать на вопросы поклонников. Фанатов сразу же заинтересовали детали, такие как стиль новых композиции, планируется ли перепевка прошлых хитов, будет ли Фадеев записывать свой вокал для новых песен и на каком языке они будут исполняться.