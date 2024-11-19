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Рассказываем, что принесет погода в Иркутске 19 ноября 2024

Облачность и +2 градуса обещают в Иркутске 19 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 19 ноября 2024 принесет в областной центр облачность и теплый ветер. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до +2 градусов.

Погода в Иркутске 19 ноября 2024.

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3−8 м/с. Температура днём 0…+2, — поделились метеорологи.

Хоть погода в Иркутске 19 ноября 2024 и радует теплом. Ночные температуры с каждым днем опускаются ниже. А вот в остальных частях региона, морозы ослабили хватку. Так, 19 ноября воздух прогреется до +3 градусов. Если будет облачно то столбик термометра не поднимется выше −8. Скорость ветра в северных районах составить 15−20 м/с. Обещают небольшой снег, поземки.