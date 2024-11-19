Рассказываем, что принесет погода в Иркутске 19 ноября 2024

Хоть погода в Иркутске 19 ноября 2024 и радует теплом. Ночные температуры с каждым днем опускаются ниже. А вот в остальных частях региона, морозы ослабили хватку. Так, 19 ноября воздух прогреется до +3 градусов. Если будет облачно то столбик термометра не поднимется выше −8. Скорость ветра в северных районах составить 15−20 м/с. Обещают небольшой снег, поземки.