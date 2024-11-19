МАМТ объяснил причины роста цен на балет «Щелкунчик»

«Балет “Щелкунчик” относится к спектаклям повышенного спроса, и цены на него действительно выше, чем на большинство постановок МАМТ. Тем не менее театр стремится сохранить доступность билетов даже на такие хиты и предлагает различные категории цен. Это можно наблюдать в первые дни после открытия продаж. Так, например, в этом сезоне цены на билеты на балет “Щелкунчик” на этапе старта продаж начинались от 3 тыс. рублей, а на две другие традиционно популярные в зимний период постановки — “Снегурочка” и “Зимний вечер в Шамони” — от 1 тыс. и 1,2 тыс. рублей соответственно», — рассказали в пресс-службе театра.