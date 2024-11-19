Врач Чернышова назвала три запрещенных действия при болях в животе

«То есть если там аппендицит, например, и он сам по себе развивался какое-то время, несколько суток до перитонита, то грелка этот процесс ускоряет и может быстрее привести к осложнениям. Ну плюс, действительно, все равно грелка на живот может немножко успокоить человека, и он опять же потеряет просто время, пока лежит с грелкой», — подчеркнула Чернышова.