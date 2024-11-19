Врач Чернышова назвала три запрещенных действия при болях в животе

При болях в животе запрещено пить обезболивающие таблетки, класть грелку на живот и заниматься самолечением. Подробнее о том, к чему это может привести, в разговоре с aif.ru описала врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Первое — никаких обезболивающих таблеток при болях в животе. Абсолютно никаких. Второе — никакой грелки на живот. Третье — никакого самолечения, только обратиться к врачу или вызвать скорую помощь», — сказала медик.
Чернышова объяснила, что при приеме обезболивающих человеку может стать легче и он подумает, что ему стало легче. Но на самом деле может развиваться перитонит, но его проявления могут смазаться за счет обезболивающего.
«Врач, когда надавливает на определенные участки, смотрит на реакцию человека. Если она выраженная, значит, там есть воспаление. Если нет, значит, все хорошо. То есть из-за приема таблеток пациент может ввести врача в заблуждение», — отметила терапевт.
Грелка усиливает кровоснабжение и ускоряет развитие гнойного воспаления.
«То есть если там аппендицит, например, и он сам по себе развивался какое-то время, несколько суток до перитонита, то грелка этот процесс ускоряет и может быстрее привести к осложнениям. Ну плюс, действительно, все равно грелка на живот может немножко успокоить человека, и он опять же потеряет просто время, пока лежит с грелкой», — подчеркнула Чернышова.
Медик посоветовала при болях в животе незамедлительно обращаться к врачу. Он должен руками потрогать живот, посмотреть на язык и измерить температуру, а также спросить, что беспокоит.
Ранее Чернышова назвала явные симптомы, указывающие на перитонит.