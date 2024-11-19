В Хабаровске установят бюст Дзержинского на новой площади

— У всех авторов он разный. Долго старался уловить такую черту, чтобы каждый, увидев его издалека, сказал: «О, это же Дзержинский!». Вот это было самое трудное. Мне кажется, что я сумел отразить в нем то, что хотел. У него интересный взгляд, тонкие черты лица. Кто видел, говорят, что портрет вышел классный, — улыбается художник-скульптор, лауреат международных и российских конкурсов Роман Босов.