В Хабаровске установят бюст Дзержинского на новой площади

С инициативой увековечить память Дзержинского выступила ветеранская организация краевого УФСБ — пламенного революционера здесь чтут.
— Это дань уважения, ведь Феликса Дзержинского не зря называли «рыцарем революции». Он много сделал для страны, возглавил ВЧК, трудился в сфере народного хозяйства, боролся с беспризорностью. И пусть люди вспомнят его цитату, что у человека должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки, — объясняет председатель Совета ветеранской организации УФСБ России по Хабаровскому краю Анатолий Панченко.
Место для памятного изваяния уже обустроили — на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Дзержинского оформили небольшую площадку. Постамент ожидает своего героя. Вокруг добавят газон с цветами и деревьями.
Создание бюста доверили известному хабаровскому скульптору Роману Босову. Роман признается — лепить политика такого уровня еще не доводилось. Над образом трудился около двух месяцев, читая литературу про Железного Феликса, изучая фотографии и скульптуры.
— У всех авторов он разный. Долго старался уловить такую черту, чтобы каждый, увидев его издалека, сказал: «О, это же Дзержинский!». Вот это было самое трудное. Мне кажется, что я сумел отразить в нем то, что хотел. У него интересный взгляд, тонкие черты лица. Кто видел, говорят, что портрет вышел классный, — улыбается художник-скульптор, лауреат международных и российских конкурсов Роман Босов.