Приморский океанариум выплатит пострадавшему ребёнку 2,25 млн руб

Семья пострадавшего ребёнка получит компенсацию в размере более 2,25 миллиона рублей за травмы, которые мальчик получил во время посещения приморского океанариума. Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск прокуратуры в интересах ребёнка, о чём сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», инцидент произошёл в апреле этого года. Малолетний ребёнок 2020 года рождения находился с родителями на втором этаже здания океанариума. Он упал в техническое отверстие между перекрытием этажа и стеной. В результате падения ребёнок получил тяжёлые травмы и до сих пор проходит лечение.
Прокурор Фрунзенского района Владивостока подал иск к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского» ДВО РАН. В нём он требовал компенсацию морального вреда и штраф за некачественное оказание услуг на сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей. Суд удовлетворил эти требования в полном объёме.
Сейчас прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.