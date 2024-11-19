Приморский океанариум выплатит пострадавшему ребёнку 2,25 млн руб

Как ранее писали «АиФ-Приморье», инцидент произошёл в апреле этого года. Малолетний ребёнок 2020 года рождения находился с родителями на втором этаже здания океанариума. Он упал в техническое отверстие между перекрытием этажа и стеной. В результате падения ребёнок получил тяжёлые травмы и до сих пор проходит лечение.