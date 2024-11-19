Работники СМИ и журналисты в Хабаровском крае могут стать заслуженными

— Краевая организация Союза журналистов обратилась в комитет по информационной политике и массовым коммуникациям с предложением об учреждении почётных званий. Мы благодарны за то, что эта инициатива была поддержана. Будут два звания: «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник средств массовой информации Хабаровского края», чтобы не оставить без внимания операторов, режиссёров и других сотрудников СМИ, которые вместе с журналистами обеспечивают жителей края достоверной информацией и качественным контентом, — подчеркнул председатель регионального отделения Союза журналистов России и заместитель генерального директора по информационному вещанию ИТА «Губерния» Вячеслав Коренев.