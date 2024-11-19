Работники СМИ и журналисты в Хабаровском крае могут стать заслуженными

На очередном заседании общественного совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края в числе прочих обсудили инициативу введения в регионе отраслевых почётных званий. Глава ведомства Марина Морозова подчеркнула важность активного взаимодействия между властью и средствами массовой информации для обеспечения объективного информирования граждан и укрепления доверия к государственным институтам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Особое внимание на заседании вызвал вопрос учреждения региональных почётных званий «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник средств массовой информации Хабаровского края». Эти звания будут присуждаться профессионалам, достигшим выдающихся результатов в области журналистики и имеющим опыт работы не менее десяти лет.
Напомним, что на федеральном уровне уже существуют почётные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».
Идея учреждения региональных званий была поддержана губернатором края Дмитрием Демешиным. В настоящее время документы, необходимые для внесения изменений в региональный закон о наградах, находятся на завершающей стадии согласования в правовом департаменте губернатора края. После этого законопроект будет направлен в Законодательную Думу края.
— Краевая организация Союза журналистов обратилась в комитет по информационной политике и массовым коммуникациям с предложением об учреждении почётных званий. Мы благодарны за то, что эта инициатива была поддержана. Будут два звания: «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник средств массовой информации Хабаровского края», чтобы не оставить без внимания операторов, режиссёров и других сотрудников СМИ, которые вместе с журналистами обеспечивают жителей края достоверной информацией и качественным контентом, — подчеркнул председатель регионального отделения Союза журналистов России и заместитель генерального директора по информационному вещанию ИТА «Губерния» Вячеслав Коренев.