Во Владивостоке после ночного пожара в «Седанка Сити» ТРК временно закрыт

Во Владивостоке после пожара, который произошел в «Седанка Сити», ТРК временно не работает. Информация об этом появилась на официальном сайте комплекса, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Уважаемые посетители, сегодня, 19 ноября, ТРК “Седанка Сити” закрыт. Приносим извинения за неудобства».
Объявление о том, что ТРК не работает, появилось и на самом здании комплекса. По словам владивостокцев, в здание не пускают даже сотрудников.
Напомним, что ЧП случилось в ночь на 19 ноября. Когда пожарные прибыли на место, горели разгрузочная зона и складские помещения. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня. Открытое горение ликвидировали на площади около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.