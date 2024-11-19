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Во Владивостоке после ночного пожара в «Седанка Сити» ТРК временно закрыт

В ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке после ночного пожара не пускают людей.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке после пожара, который произошел в «Седанка Сити», ТРК временно не работает. Информация об этом появилась на официальном сайте комплекса, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

«Уважаемые посетители, сегодня, 19 ноября, ТРК “Седанка Сити” закрыт. Приносим извинения за неудобства».

Объявление о том, что ТРК не работает, появилось и на самом здании комплекса. По словам владивостокцев, в здание не пускают даже сотрудников.

Напомним, что ЧП случилось в ночь на 19 ноября. Когда пожарные прибыли на место, горели разгрузочная зона и складские помещения. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня. Открытое горение ликвидировали на площади около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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