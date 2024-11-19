Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прекращён вылов сига в бассейне реки Амур в Хабаровском крае

Это связано с достижением стопроцентного освоения рекомендованного объема вылова.

Источник: Freepik

Амурское территориальное управление Росрыболовства доводит до сведения пользователей водными биологическими ресурсами, что по состоянию на 18.11.2024 объем вылова сига в бассейне реки Амур Хабаровского края составил 100% от рекомендованного объема, сообщает ИА AmurMedia.

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 643, в связи с достижением 100% уровня освоения рекомендованного объема сига в бассейне реки Амур Хабаровского, Управление информирует пользователей о прекращении права добычи (вылова) сига в бассейне реки Амур Хабаровского края.

экономика