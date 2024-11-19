Прекращён вылов сига в бассейне реки Амур в Хабаровском крае

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 643, в связи с достижением 100% уровня освоения рекомендованного объема сига в бассейне реки Амур Хабаровского, Управление информирует пользователей о прекращении права добычи (вылова) сига в бассейне реки Амур Хабаровского края.