Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 19 ноября

Утром местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. В целом будет преобладать облачная погода. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, сообщает Белгидромет.
Минск. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Брест. Преобладание облачной погоды. Утром и днем временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Гомель. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Гродно. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.