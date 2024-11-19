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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Смартпресс

Утром местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. В целом будет преобладать облачная погода. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, сообщает Белгидромет.

Минск. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Брест. Преобладание облачной погоды. Утром и днем временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гомель. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гродно. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.