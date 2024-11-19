Эксперты назвали 5 недостатков китайских автомобилей

Кроме того, китайские автомобили нередко недостаточно приспособлены к российским условиям езды. Это может проявляться, к примеру, в отсутствии обогрева сидений и недостаточной коррозийной стойкости. А еще бывает, что модели производства КНР не заводятся при сильных морозах, когда температура опускается ниже −30°С, сообщает «За рулем».