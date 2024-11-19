Эксперты назвали 5 недостатков китайских автомобилей

За последние 10 лет китайские автомобили стали более надежными. Однако у них еще есть недостатки, которые разочаровывают российских водителей.
Большинство китайских марок не лишены общих недостатков. Один из них — однообразие поставляемых в Россию моделей. Лишь изредка встречаются седаны, а вот хэтчбеки не встречаются вовсе. Поэтому людям приходится тратиться на дорогие кроссоверы.
Второй недостаток — чересчур развитые технологии. К примеру, автомобили оснащаются форсированными малолитражными двигателями с турбонаддувом на полтора литра. С двигателя снимается хорошая мощность, но вряд ли его ресурс будет высоким. А вот сплавы, из которых отливается блок цилиндров, могут не отличаться высоким качеством.
В китайских автомобилях массово используются роботизированные передачи и вариаторы. Но среди них нередко встречаются ненадежные и недолговечные. Без проблем можно использовать лишь лицензионные гидроавтоматы. Однако они встречаются нечасто.
Во время аварии нередко перегорают электронные блоки. Это может говорить о недостаточной защите проводки от коротких замыканий.
Кроме того, китайские автомобили нередко недостаточно приспособлены к российским условиям езды. Это может проявляться, к примеру, в отсутствии обогрева сидений и недостаточной коррозийной стойкости. А еще бывает, что модели производства КНР не заводятся при сильных морозах, когда температура опускается ниже −30°С, сообщает «За рулем».