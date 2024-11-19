Плюсовые температуры вернутся в Приморье — синоптики назвали дату

В предстоящую среду, 20 ноября, по мере приближения высотной ложбины, облачность в Приморье увеличится, возможны слабые осадки, сообщает ИА PrimaMedia. Ветер изменит направление на южное, ожидается потепление. Ночью температура воздуха составит −7…-12 °С, в горах −17…-22 °С, а на побережье −1…-6 °С. Днем температура поднимется до +1…+8 °С, в северных центральных районах — 0…-3 °С.