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Плюсовые температуры вернутся в Приморье — синоптики назвали дату

Температура поднимется до 7 градусов.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящую среду, 20 ноября, по мере приближения высотной ложбины, облачность в Приморье увеличится, возможны слабые осадки, сообщает ИА PrimaMedia. Ветер изменит направление на южное, ожидается потепление. Ночью температура воздуха составит −7…-12 °С, в горах −17…-22 °С, а на побережье −1…-6 °С. Днем температура поднимется до +1…+8 °С, в северных центральных районах — 0…-3 °С.

Во Владивостоке сегодня солнечно. Во второй половине дня ветер изменит направление с северо-западного на южное. Температура воздуха поднимется до 0…+2 °С.

В среду ожидается переменная облачность, но существенных осадков не ожидается. Ветер останется южным. Ночью температура составит −1…-3 °С, а днем потеплеет до +4…+7 °С.