Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне: наставник хабаровского «Амура» прокомментировал матч в Санкт-Петербурге

Пять дней, прошедших после игры в Хабаровске с челябинским «Трактором», пролетели очень быстро. Как рассказал Виктор Костюченок, игроки отдохнули, сбросили лишнее напряжение и пообщались с семьями, так что к бою с одним из лидеров западной конференции были готовы как морально, так и физически. Ну, по крайней мере, должны были перезагрузиться, все-таки 12 матчей без побед — это довольно тяжелый психологический груз для всей команды: и игроков, и тренерского штаба. Именно пауза, возможность отдышаться может помочь сбросить напряжение.
Но в таких паузах есть и свои минусы — пропадает чувство момента, острота, и сложно заново войти в борьбу. Собственно, поймать этот тонкий баланс — непростая задача для команды. Для «Амура» игра в Санкт-Петербурге — первая в довольно продолжительной выездной серии. И соперник хуже не придумаешь — СКА, команда, буквально перенасыщенная отличными исполнителями, причем наставник армейцев может жонглировать сочетаниями, как фокусник шарами. Тем не менее у армейцев перед этой встречей был не самый лучший период — тяжелые матчи, выходящие за пределы основного времени и не всегда завершающиеся победой.
Ситуацию надо было переломить, и «Амур», по мнению руководства СКА, несмотря на вежливые речи наставника армейцев перед матчем, для этого подходил как нельзя лучше. Все-таки последнее место в чемпионате и всего 13 заработанных очков о многом говорят. Хорошо, что начали забивать, но пока результативность команды оставляет желать лучшего. Хороший соперник для Петербурга, чтобы поправить свое турнирное положение на западе. Ну, а «Амуру» надо побеждать. Кровь из носу надо. Хабаровчан обошел даже неповоротливый «Барыс», который не так давно был безнадежным замыкающим на Востоке, да и во всей лиге. Кстати, в воротах «Амура» на этот раз играл Виктор Кобозев. А в заявке не было Александра Хохлачева, с которым накануне расторгли контракт по соглашению сторон.
Питерский СКА эту встречу начал достаточно активно — отразив несколько атак «Амура», армейцы бросились в атаку и преуспели. Уже на четвертой минуте Владимир Алистров с середины чужой зоны открывает счет в матче. Второй удар по бывшим одноклубникам нанес Сергей Плотников на шестой минуте встречи. Великолепная передача на пятак Евгения Кузнецова позволила лучшему снайперу армейцев записать на свой счет еще один гол. Не самое удачное начало, но хабаровчане сдаваться не собирались, проведя несколько опаснейших атак на ворота, которые защищал Павел Мойсевич. И, к сожалению для Хабаровска, защищал очень хорошо. Так что на перерыв команды ушли с явным преимуществом хозяев.
Во втором игровом отрезке «Амур» усилил натиск, что повлекло сразу два подряд удаления у СКА, какое-то время хабаровчане играли в формате «пять на три», затем «пять на четыре», и тут то, что обычно буксовало, сработало. На 27-й минуте в большинстве Яков Рылов снайперским броском в ближний угол сокращает отрыв от СКА до минимума. Как шайба нашла лазейку — уму непостижимо, но «Амур» получил шанс и мастерски его использовал, вернувшись в игру. На 29-й минуте Иван Зинченко снова увеличивает отрыв — 3:1. Ну, а затем Евгений Кузнецов на 30-й минуте, очень красиво подняв шайбу на крюк и перебросив ее через вратаря, делает счет 4:1.
Тренерский штаб «Амура» меняет Виктора Кобозева на Дмитрия Лозебникова. Потом следует еще одно удаление у армейцев, Иван Демидов покидает лед за грубость, и снова «Амур», а точнее, Яков Рылов реализует большинство — 4:2. И это вторая шайба защитника в этом сезоне. Уже что-то. Но СКА не упускает инициативу, игра идет кость в кость, и пока реализация опасных моментов лучше именно у хозяев площадки. На 38-й минуте Евгений Кузнецов тоже делает дубль, подловив голкипера на перемещении — 5:2. Но это еще не конец, на 39-й минуте забивает Олег Ли, Роман Ротенберг берет видеопросмотр. Претензий к самому голу нет, но кажется, что перед ним Владислав Барулин, входя в зону, был в положении вне игры. К сожалению, подозрение подтвердилось, и гол не засчитали.
Наверняка это стало переломным моментом этого матча. Третий период начался с удаления сначала Артура Гиздатуллина, а затем Александра Никишина. В этот раз «Амур» преимуществом, пусть и весьма кратким, воспользоваться не сумел. Зато уже в равных составах Михаил Григоренко забивает шестую шайбу хабаровчанам, делая преимущество своей команды очень и очень весомым. Отыграться — задача практически невозможная, но гости стараются. Все это приносит свои плоды: на 57-й минуте Артур Гиздатуллин делает счет 6:3, но времени катастрофически не хватает, и «Амур» терпит 13-е поражение подряд.
«Хочу отметить наших болельщиков — полные трибуны, энергетика фантастическая. Очень благодарен каждому, эта победа посвящается нашим болельщикам, они помогают нам побеждать. Хочу поблагодарить команду — выполнили установку. Были яркие, эффективные голевые розыгрыши, все отработали на 100% на команду. Да, есть что улучшить, но мы видим, что каждый игрок в СКА бьется за команду. Есть характер, и есть у команды еще резервы, в следующей игре будут изменения в составе. Там есть еще нам что улучшить. Поэтому работаем дальше. Всем огромное спасибо. Готовимся к следующей игре», — прокомментировал матч Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
По мнению наставника «Амура», его команда недорабатывала в своей зоне, отсюда и такой результат.
«Играли с хорошим соперником. С хорошими мастерами, которые используют ошибки соперника. Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне, сыграть проще. Но в какие-то моменты выключались и не играли до конца. Соперника с победой. Что касается того, почему поставили в ворота Виктора Кобозева, то решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил уже сыграть игру в КХЛ, может, и не одну. Так получилось, что соперник — СКА. В принципе, Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, подтаскивал в каких-то моментах. Но вот решили взбодрить команду — не получилось. Это его первый матч в сезоне. Что касается Якова Рылова, ставшего автором самого возрастного дубля в КХЛ среди защитников, то это хороший опытный защитник, игрок. Всегда отдается, всегда тренируется — профессионал, можно сказать. Ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска — два гола, мог забить и третий. Поменяли его позицию? Да, мы ищем, экспериментируем, смотрим, чтобы бригады большинства работали более эффективно. Сегодня вот два гола забили. Что касается Гиздатуллина, то, думаю, Артур заслужил то, что начал набирать очки. Своим усердием и трудолюбием, с которыми он работает на тренировках, он давно это заслужил», — оценил матч Виктор Костюченок, и. о. главного тренера ХК «Амур».
Непростой выезд продолжается: из Санкт-Петербурга «Амур» отправляется в Москву, чтобы там в среду, 20 ноября, скрестить клюшки со «Спартаком», занимающим второе место в конференции «Запад».
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