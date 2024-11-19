Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне: наставник хабаровского «Амура» прокомментировал матч в Санкт-Петербурге

«Играли с хорошим соперником. С хорошими мастерами, которые используют ошибки соперника. Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне, сыграть проще. Но в какие-то моменты выключались и не играли до конца. Соперника с победой. Что касается того, почему поставили в ворота Виктора Кобозева, то решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил уже сыграть игру в КХЛ, может, и не одну. Так получилось, что соперник — СКА. В принципе, Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, подтаскивал в каких-то моментах. Но вот решили взбодрить команду — не получилось. Это его первый матч в сезоне. Что касается Якова Рылова, ставшего автором самого возрастного дубля в КХЛ среди защитников, то это хороший опытный защитник, игрок. Всегда отдается, всегда тренируется — профессионал, можно сказать. Ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска — два гола, мог забить и третий. Поменяли его позицию? Да, мы ищем, экспериментируем, смотрим, чтобы бригады большинства работали более эффективно. Сегодня вот два гола забили. Что касается Гиздатуллина, то, думаю, Артур заслужил то, что начал набирать очки. Своим усердием и трудолюбием, с которыми он работает на тренировках, он давно это заслужил», — оценил матч Виктор Костюченок, и. о. главного тренера ХК «Амур».