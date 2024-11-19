Завалит снегом и шокирует лютыми морозами! Какой будет зима в Иркутске 2024−2025, рассказали синоптики

Метеорологи также приоткрыли немного занавес тайны, какой же будет зима в Иркутске 2024−2025 в целом. Так, декабрь будет снежным и теплым. А что обещает январь? А к январю будьте готовы — в регион придут сильные холода. Первый месяц нового года итак славится своей суровостью (каждый год боимся крещенских морозов), однако, в этот раз он окажется еще жестче.