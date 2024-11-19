Завалит снегом и шокирует лютыми морозами! Какой будет зима в Иркутске 2024−2025, рассказали синоптики

Какой будет зима в Иркутске 2024−2025? Такой вопрос все чаще волнует сибиряков. Ждать ли лютых морозов или же год продолжит радовать и зима так же, как и осень, окажется теплой? Ответы на эти вопросы уже есть у метеорологов. Прогнозом с КП-Иркутск поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.
Зима в Иркутске 2024−2025: какая будет.
Зима в Иркутске 2024−2025 будет разная: в один месяц она обещает много снега и повышение температур выше средних многолетних значений, в другой — приморозит так, как давно уже не морозила. Давайте разбираться.
Помните, декабрь прошлого года, когда морозы стояли в городе несколько недель? Тогда, по словам специалистов, в регион 7 декабря зашла холодная воздушная масса и осталась аж до 22-го числа! Горожане буквально молили небесную канцелярию сжалиться. Холода были аномальными — термометры показывали на 11−17 градусов ниже климатической нормы. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что такой лютой стужи нынешний первый зимний месяц не принесет. Декабрь ожидается снежный, но теплый (по декабрьским меркам).
Зима в Иркутске 2024−2025: декабрь.
— Средняя температура воздуха в декабре 2024 года в Иркутской области составит −12…-18 градусов, на севере региона −22…-28 градусов, — рассказывает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Это выше средних многолетних значений на 1 градус. Холоднее будет только в Катангском районе, там эти показатели, по предварительному прогнозу, составят −33 градуса — это ниже нормы также на 1 градус.
А еще декабрь намерен побить норму по осадкам. Снегопады в регионе прогнозируются в большинстве дней — от слабых до обильных. Что касается температур: днем метеорологи обещают в Приангарье колебания от −11…-13 до −17…-19. В верхнеленских и северных районах, разумеется, будет холоднее — от −20 до −25 градусов. По ночам в регионе ожидается от −12…-19 до −19… −24. Ниже столбики станут опускаться на севере. Также в декабре иркутян ждут волны потепления и похолодания.
Итак, волн потепления будет две: с 5 по 10 декабря и с 15 по 20. Даты эти примерные и могут сдвигаться немного в ту или иную сторону. Прогноз пока предварительный.
— В это время в северных и верхнеленский районах потеплеет до −10…-15, в остальных — до −5…-10 градусов, — говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.
Похолодание придет в Иркутскую область на пять дней. Пока ориентируемся на 10−15 декабря. В светлое время суток температуры понизятся до −20…-25, местами до −30…-35, в Катангском районе до −39. А ночами в этот промежуток месяца и вовсе приморозит до −30…-35, местами до −40…-45.
Зима в Иркутске 2024−2025: готовьтесь к стуже.
Метеорологи также приоткрыли немного занавес тайны, какой же будет зима в Иркутске 2024−2025 в целом. Так, декабрь будет снежным и теплым. А что обещает январь? А к январю будьте готовы — в регион придут сильные холода. Первый месяц нового года итак славится своей суровостью (каждый год боимся крещенских морозов), однако, в этот раз он окажется еще жестче.
— Среднемесячная температура в январе опустится ниже средних многолетних значений, — дает прогноз заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Пока сложно сказать на сколько градусов.
И тут же радует — холодным этой зимой будет только январь.
— Прогноз на зиму будет уточняться, — сообщает Наталья Домбровская. — Но пока можно говорить, что февраль и март, а март по календарю хоть и весенний месяц, но по климатическим показателям у нас еще считается зимним, ожидаются с превышением средних температур.
Но и в эти теплые месяца вторжение холодных арктических масс на территории всей Иркутской области неизбежны. А это значит, что и волны похолоданий в феврале и марте также вероятны.
Такой будет зима в Иркутске 2024−2025.