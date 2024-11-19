Новый игрок «Авангарда» Якупов попрощался с прежними фанатами

Якупов тепло поблагодарил всех болельщиков: «Я вас слышал и видел, мы все чувствовали вашу поддержку, которую вы нам давали. Со своей стороны хочу сказать, что делал все, что мог, и старался. Благодарен клубу за возможность проявить себя. Обнимаю вас крепко, собираю вещи и уезжаю в Омск», — написал он.