Новый игрок «Авангарда» Якупов попрощался с прежними фанатами

Нападающий Наиль Якупов, перешедший из «Куньлуня» (Пекин) в омский «Авангард», на прощание записал обращение к фанатам своей прежней команды и подписал для них джерси. Обращение опубликовала официальная группа «Куньлуня».
Якупов тепло поблагодарил всех болельщиков: «Я вас слышал и видел, мы все чувствовали вашу поддержку, которую вы нам давали. Со своей стороны хочу сказать, что делал все, что мог, и старался. Благодарен клубу за возможность проявить себя. Обнимаю вас крепко, собираю вещи и уезжаю в Омск», — написал он.
Напомним, о подписании контракта с новым нападающим «Авангард» уже объявил официально. Якупов уже играл за «ястребов» в 2020—2023 годах. Здесь он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.