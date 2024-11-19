В следующем году в Приморье начнут заниматься «мусорками»

Более 70 мусоровозов планируют закупить в 2025 году. Они будут приобретены для наведения порядка в сфере утилизации мусора, а также для более эффективной работы в Приморском крае.
«Учитывая специфику перевозимого груза и режима работы техники, срок эксплуатации мусоровозов — не более 3 лет. Сегодня мы видим снижение общего количества спецтехники на линии, что влияет на качество работы. В связи с этим принято решение предусмотреть в бюджете Приморского края средства для приобретения около 75 единиц специальной техники. Первые 7 машин поступят в Приморье уже в этом году», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Першин.
РЭО (Российский экологический оператор) регулярно проводит мониторинг потребности регионов в спецтехнике для вывоза мусора. Не так давно они опубликовали статистику. Дефицит мусоровозов в Приморье составляет 25,8%. Хуже ситуация наблюдается в Туве — 78%, Ингушетии — 60,4% и Дагестане — 47,1%.
«По данным на 11 ноября, в 16 субъектах России не хватает от 16% до 78% мусоровозов от общего количества необходимой техники. Уже разрабатываются меры, которые помогут устранить дефицит. Мы готовим для региональных операторов по обращению с ТКО программу по льготному лизингу для приобретения спецтехники», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.