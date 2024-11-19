В следующем году в Приморье начнут заниматься «мусорками»

«Учитывая специфику перевозимого груза и режима работы техники, срок эксплуатации мусоровозов — не более 3 лет. Сегодня мы видим снижение общего количества спецтехники на линии, что влияет на качество работы. В связи с этим принято решение предусмотреть в бюджете Приморского края средства для приобретения около 75 единиц специальной техники. Первые 7 машин поступят в Приморье уже в этом году», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Першин.