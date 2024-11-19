Полицейские нашли украденный у жителя Иркутска телефон за сутки

В Иркутске у 39-летнего мужчины украли телефон. Сибиряк решил попросить помощи у оперативников так, как телефон очень важен для него и в нем была важная информация. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— Похитителя нашли за ночь и задержали оперуполномоченные отдела полиции № 8 МУ МВД России «Иркутское» лейтенант полиции Сергей Костюченко и капитан полиции Павел Котельников. Также вскоре ему вернули и похищенный телефон, — поделились в ведомстве.
Житель Иркутска поблагодарил оперативников за быструю и добросовестную работу. А в МВД напомнили, что если вы оказались в трудной ситуации, обратиться за помощью к полицейским можно по номеру 102.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полицейские задержали участников драки, после которой, 21-летний парень оказался в больнице с переломом черепа.