«Мое сердце, никогда не билось так часто»: иностранец приблизился к тигру на опасное расстояние и исполнил свою мечту

«Наступило 16 марта, часы показывали 16:00. Я был очень взволнован. Чувствовал, как мое сердце забилось сильнее, чем когда-либо в моей жизни. В 30 метрах от меня появился огромный самец тигра, хозяин территории. Сначала он не заметил меня и шел очень спокойно. Зверь оказался очень красивым и тихим, несмотря на то, каким большим он казался. Понаблюдав за тем, как он прошел мимо в течение минуты, я начал грустить, что он меня не заметил. Это странно, с одной стороны, я не хотел его беспокоить, я ведь только что осуществил свою мечту найти его. Но с другой, надеялся получить внимание. Какое-то признание от тигра за всю мою тяжелую работу. Затем хищник остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Я замер, боясь, что он испугается и убежит, или ринется ко мне и попытается убить. Но он просто посмотрел пару секунд, понял, что я не представляю угрозы, и спокойно продолжил идти. Я чувствовал себя благословенным и пребывал в эйфории в течение нескольких дней после этого».