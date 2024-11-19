«Мое сердце, никогда не билось так часто»: иностранец приблизился к тигру на опасное расстояние и исполнил свою мечту

Энтузиаста из Израиля его огромная любовь к животным завела в тайгу. Суровый климат и приморские сопки нисколько не напугали 22-летнего Алора Leонела. Он мечтал увидеть амурского тигра в дикой природе своими глазами еще с 17 лет, поэтому после службы в армии он тут же принялся за изучение необходимых материалов, чтобы уж точно быть готовым к тому самому моменту, когда глаза хищника посмотрят в его сторону.
Несколько лет тяжелой работы и серьезной подготовки принесли свои плоды. Ради мечты всей жизни пришлось 14 дней практически безвылазно сидеть в лабазе (своеобразный домик на дереве), 6 месяцев исследовать тайгу и питаться орешками, жиром и шоколадными батончиками. Как этому отважному парню удалось выжить в холодном лесу, повстречать тигра и уйти живым, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сначала снимал гиен и волков
Сам Алор родился в Италии, но вырос в Израиле, в городе на севере страны под названием Нагария. Парень очень любит животных. У себя на Родине он научился не только добывать кадры из дикой природы при помощи фотоловушек, но и выслеживать зверей сам, чтобы сделать удачные снимки. Так, постепенно коллекция пополнялась фотографиями с гиенами, волками, лисами и другими животными.
«Мне это нравится, потому что я всегда любил природу, и меня завораживают хищники. Так ценно увидеть животное, узнать его и понять, как оно ведет себя в своей среде. Наверное, именно это меня цепляет, нежели сама фотография», — признается корреспонденту «КП» путешественник.
Кстати, Алор в свои 22 года хорошо говорит по-русски. Но все же, чтобы не создавать языкового барьера, предпочел с нашим журналистом вести переписку. Ему так куда удобнее формулировать мысли, особенно когда речь идет о большом рассказе про покорение приморской тайги.
«Я прочитал много книг и статей, связался со многими фотографами или исследователями дикой природы, которых смог найти. Мне говорили, что самому сфотографировать тигра в естественной среде обитания невозможно или крайне сложно. Тогда я понял, мне нужно стать волонтером в программе по исследованию тигров и научиться говорить по-русски».
Привет, Россия! У вас тут есть тигры?
Парень был настроен серьезно. В январе 2023 года он прилетел на 6 недель в Сихотэ-Алинский заповедник в качестве волонтера, научился определять следы, устанавливать фотоловушки, а главное, жить в заснеженной тайге. Алору даже посчастливилось познакомиться со знаменитым фотографом и по совместительству бывшим вице-губернатором Петербурга Игорем Метельским и перенять у него опыт съемки диких зверей.
Иностранец многому научился, его русский значительно улучшился. Затем он работал волонтером в Центре реабилитации диких животных «Тигр» в Алексеевке, кормил животных. При каждой возможности путешественник ходил в лес один, чтобы узнать больше о следах. Иногда он видел очень свежие отпечатки лап тигра, волнение охватывало его буквально на секунду, но он понимал, так ему этого зверя не увидеть. Прятался в укрытие и выжидал хищника, но все тщетно. А затем виза подошла к концу и пришлось возвращаться домой.
В январе этого года Алор снова вернулся в Россию, и на этот раз несколько недель работал волонтером на «Земле леопарда», устанавливая фотоловушки. Затем он отправился в Яковлевский район, чтобы самостоятельно поискать тигра. Ценитель дикой природы поговорил с инспектором, который знал местных охотников, и они разрешили ему пользоваться землей и домиком.
Как иностранец тигра искал
Путешественник платил охотникам за проживание в избушке. Но в лесу он был совсем один. Раз в неделю инспектор увозил Алора из глуши в город, чтобы он мог купить еды, помыться и почистить одежду, отдохнуть. Каждый день парень ходил в тайгу и проходил 20−30 километров, чтобы найти следы тигра. Постепенно он понял, что в этом районе обитают четыре особи. Большой самец, самка и два полувзрослых детеныша. Пришло осознание, если уж он и хочет увидеть краснокнижную кошку, придется идти глубже в лес.
«Я перестал спать в домике и взял палатку, чтобы ночевать в лесу и продолжать следить за тигром. Все это время я также устанавливал в этом районе фотоловушки. Через два месяца я решил, где лучше всего выжидать хищника. Там была очень старая постройка на дереве — лабаз, в нем я и остановился. Принес свое снаряжение, еду, воду и начал ждать».
Алор взял с собой 15 литров воды, орехи, хлеб, сыр, жир, яблоки и шоколадные батончики. 14 дней парень практически неподвижно сидел на дереве. Здесь он спал, ел, пил. Конечно же, речи о душе и других удобствах идти не могло.
«Я не хотел топить снег, чтобы получить больше воды, потому что лишний шум и запахи могли насторожить тигра. Было трудно, но я был счастлив. Потому что после очень тяжелых двух месяцев ходьбы и переноски большого количества вещей каждый день это походило на отдых. Я слушал аудиокниги во время ожидания, наблюдение за тихим лесом успокаивало. Я никогда не чувствовал нетерпения. Не обошлось без неприятностей. Во время снежной бури мое снаряжение покрывалось снегом, а когда у меня болел живот, пришлось не есть два дня, чтобы это прошло. На дереве я всегда был в своем спальном мешке, потому что было очень холодно».
И вышел царь тайги к человеку
После 10 дней ожидания на дереве, двух месяцев выслеживания, 6-месячного опыта жизни в Приморье и долгих лет подготовки наступил тот самый момент встречи с хозяином тайги. Алор помнит все настолько ярко, словно это произошло буквально вчера.
«Наступило 16 марта, часы показывали 16:00. Я был очень взволнован. Чувствовал, как мое сердце забилось сильнее, чем когда-либо в моей жизни. В 30 метрах от меня появился огромный самец тигра, хозяин территории. Сначала он не заметил меня и шел очень спокойно. Зверь оказался очень красивым и тихим, несмотря на то, каким большим он казался. Понаблюдав за тем, как он прошел мимо в течение минуты, я начал грустить, что он меня не заметил. Это странно, с одной стороны, я не хотел его беспокоить, я ведь только что осуществил свою мечту найти его. Но с другой, надеялся получить внимание. Какое-то признание от тигра за всю мою тяжелую работу. Затем хищник остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Я замер, боясь, что он испугается и убежит, или ринется ко мне и попытается убить. Но он просто посмотрел пару секунд, понял, что я не представляю угрозы, и спокойно продолжил идти. Я чувствовал себя благословенным и пребывал в эйфории в течение нескольких дней после этого».
Алор оставался в укрытии еще четыре дня, надеясь увидеть больше животных, а затем вернулся в хижину, а оттуда в город. За время проживания в лесу фотограф смог снять много обитателей этого места: косуль, куницу, различных птиц, поймал в фотоловушку енотовидных собак и других зверей.
Сначала путешественник планировал сохранить только снимки, но потом из собранного материала создал впечатляющий ролик под музыку из балета «Лебединое озеро».
«Песня одновременно красивая, драматичная, страшная и таинственная. Как амурский тигр. Я попытался передать ощущение ходьбы по лесу по следам этого хищника, чтобы показать, что он царь тайги».
Сейчас парень вернулся в Израиль, там его ждали родители, брат и сестра. Путешественник хотел бы напомнить читателю, что амурский тигр находится под большой угрозой исчезновения, и его отслеживание очень опасно, если делать это неправильно. Этот вид все еще существует благодаря упорной работе природоохранных организаций. Таких как: «Земля леопарда», Сихотэ-Алинский заповедник и «Общество сохранения диких животных». Также молодой человек хотел бы поблагодарить Игоря Метельского, Александра Рыбина и Сергея Уманца за помощь.
Иностранец продолжит радовать нас своими работами, Алор всегда готов узнать что-то новое о мире диких животных. Всех, кому интересна тема сохранения природы, он просит писать ему на почту leonelsaber@gmail.com. Так он сможет найти единомышленников и сделать этот мир чуточку лучше.