В РФ впервые за 12 лет исследовали обычаи и традиции малой народности Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Экспедиция к местам поселения нивхов — одной из малых народностей Сахалина — помогла выявить особенности ряда традиций и культурных обычаев одного из самых древних малых народов России. Это была первая с 2012 года экспедиция к их местам поселения, сообщила ТАСС младший научный сотрудник лаборатории антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Арина Левченко.
Ученый отметила, что в ходе экспедиции удалось узнать различные семейные обычаи нивхов, более полно изучить их бытовые привычки и традиции, которые передаются через поколения.
«Если сохраняется традиционная культура, специальная терминология — сохраняется и язык. Молодежь сегодня чаще общается на русском языке, тем не менее проявляет интерес к родной культуре, изучает свой язык, говорит на нем в семье. Многие обычаи сохраняются на уровне быта — особенно это проявляется во время семейных застолий. Например, обычай обязательно пробовать приглянувшееся угощение. Также нивхи очень любят чай, как и отмечали исследователи сто лет назад», — отметила младший научный сотрудник.
Нивхи считаются потомками древнейшего населения юга Дальнего Востока России. Ученый отметила, что язык нивхов считается изолированным и имеет несколько диалектов. Он сравнительно хорошо сохранился — старшее поколение уверенно разговаривает на нем, также интересуется родным языком и молодежь.
«Экспедиция занимала три недели — с конца августа по середину сентября. Я была в Южно-Сахалинске, Поронайске, Ногликах. Доехала до Восточного побережья Охотского моря и таежного района. Нивхов на Сахалине достаточно много. Также удалось пообщаться с представителями народа ульта, они же ороки, — народом тунгусо-манчжурской группы», — рассказала Левченко.
Она подчеркнула, что многие нивхи, даже уезжая учиться в города, получая там образование, все равно возвращаются в свои родовые места на промысловый сезон или на постоянное жительство, чтобы поддерживать свою культуру. Нивхи разделены на две группы по регионам проживания: амурские и сахалинские. В настоящее время официально насчитывается свыше 4 тыс. представителей этой народности.
Традиционное искусство нивхов.
Этнограф рассказала, что традиционное искусство у нивхов делится на мужское и женское. Женское — это обработка мягких материалов: береста, кожа и ткань. Мужское — обработка дерева, кости и камня. Особенно это касается обрядовых вещей. Но постепенно границы стираются, так как нивхи живут в современном мире, пользуются интернетом, открывают свои школы традиционных ремесел. И теперь есть женщины, которые занимаются резьбой по дереву, и мужчины, создающие изящную вышивку.
Кроме того, культура нивхов тесно связана с соседней для них культурой айнов — народа, некогда проживавшего на Сахалине и Курилах, ныне — на острове Хоккайдо (Япония).
«Если мы хотим узнать что-то о культуре айнов, мы можем это сделать, в том числе изучая нивхов, так как эти две этнические группы имели достаточно близкую культуру», — рассказала Левченко.