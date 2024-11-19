В РФ впервые за 12 лет исследовали обычаи и традиции малой народности Сахалина

«Если сохраняется традиционная культура, специальная терминология — сохраняется и язык. Молодежь сегодня чаще общается на русском языке, тем не менее проявляет интерес к родной культуре, изучает свой язык, говорит на нем в семье. Многие обычаи сохраняются на уровне быта — особенно это проявляется во время семейных застолий. Например, обычай обязательно пробовать приглянувшееся угощение. Также нивхи очень любят чай, как и отмечали исследователи сто лет назад», — отметила младший научный сотрудник.