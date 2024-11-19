В новосибирской консерватории отремонтировали старейший орган

В Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки завершили капитальный ремонт органа — он пережил обновление впервые за свою историю. Об этом рассказал губернатор в личном Telegram-канале.
Отмечается, что орган открыли в сентябре 1968 года. В 2019-м зал закрыли на ремонт, а его «сердце» демонтировали. Два года ведущие мастера занимались ремонтом инструмента: обновили фасадные и деревянные трубы, реставрировали пульт.
«Удалось бережно его восстановить, при этом значительно улучшив технические и звуковые характеристики», — написал Андрей Травников.