В новосибирской консерватории отремонтировали старейший орган

Отмечается, что орган открыли в сентябре 1968 года. В 2019-м зал закрыли на ремонт, а его «сердце» демонтировали. Два года ведущие мастера занимались ремонтом инструмента: обновили фасадные и деревянные трубы, реставрировали пульт.