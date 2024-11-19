В Омске частично откроют движение на бульваре Архитекторов

В Омске с 24 ноября начинается ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ у «Телецентра», движение по нему частично перекроют. Как уже сообщалось, чтобы сохранить транспортную доступность Левобережья, на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября запустят троллейбусные маршруты № 7 и 16. Создать технические условия для движения общественного транспорта должен тот же подрядчик, который ремонтирует бульвар Архитекторов.