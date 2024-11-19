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В Омске частично откроют движение на бульваре Архитекторов

До конца ноября движение планируют открыть на перекрестке бульвара с улицей Крупской.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с 24 ноября начинается ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ у «Телецентра», движение по нему частично перекроют. Как уже сообщалось, чтобы сохранить транспортную доступность Левобережья, на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября запустят троллейбусные маршруты № 7 и 16. Создать технические условия для движения общественного транспорта должен тот же подрядчик, который ремонтирует бульвар Архитекторов.

Также стало известно, что подрядчик должен открыть рабочее движение еще на одном участке реконструируемого бульвара — на перекрестке с улицей Крупской. Как сообщили порталу «Ом1» в мэрии, движение по нему должно возобновиться до конца ноября.