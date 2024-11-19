В Крыму место гибели пушечного корабля обследуют высокоточными приборами

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые применят высокоточные приборы для обследования места гибели 66-пушечного линейного корабля Черноморского флота «Святой Александр», который потерпел крушение у берегов западной части Крыма в 1786 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
«Работы, которые мы проводим с Тульским отделением Русского географического общества, руководимым Олегом Золотаревым, планируются на более высоком уровне. Сейчас Институт востоковедения Российской академии наук получил от Министерства образования и науки великолепное, самое современное поисковое оборудование — магнитометры, профилографы, различного типа гидролокаторы. Благодаря этому, думаю, что там серьезные будут подвижки в плане изучения района места гибели корабля», — сообщил он.
По словам ученого, новая исследовательская аппаратура поможет исследователям заглянуть под грунт, найти фрагменты корпуса корабля, возможно, пушки, которые находятся сейчас под внушительным слоем песка и разбросаны по акватории Караджинской бухты в поселке Оленевка Черноморского района.
«Местные жители рассказывали нам о том, что после сильных штормов, когда волны оттягивают песок, там открываются фрагменты деревянных конструкций. То, что там лежат части именно корабельных конструкций, — практически 100%. Несколько бревен даже были выброшены на берег. Также местные жители поднимали там, как рассказывали, бронзовую, медную посуду. Это то, что вымывает море в результате сильных штормов», — рассказал Лебединский.
Он также отметил, что работы по обследованию места гибели русского линейного корабля планируется возобновить в 2025—2026 гг., поскольку сейчас выход в море в этом районе ограничен.
История корабля.
66-пушечный линейный корабль потерпел крушение в своем первом плавании в сентябре 1786 года, отправившись из Херсона, где он был построен, в Севастополь с грузом муки и несколькими сотнями пассажиров на борту. Никто из них не погиб.
Капитан корабля и вахтенный командир были признаны виновными в потере корабля, и их приговорили к лишению всех чинов и званий со ссылкой на галеры. Однако они были оправданы князем Г. А. Потемкиным-Таврическим.
Ученые отмечают уникальность исследования остатков корабля, поскольку «Святой Александр» — единственный линейный корабль Черноморского флота XVIII века, потерянный в результате крушения. Находки с места крушения имеют значительную историческую и музейную ценность как подлинные материальные свидетельства эпохи зарождения и становления Черноморского флота.
Находки.
Место крушения было обнаружено тульскими аквалангистами в 2005 году. Под водой были сделаны интересные находки: чугунные балластные бруски, пушечные ядра, картечные заряды, фрагменты ручного огнестрельного и холодного оружия, личные вещи экипажа. Комплекс находок и их местоположение неопровержимо свидетельствовали о том, что найдено именно место крушения корабля «Святой Александр».
В 2016—2018 гг. подводно-археологические разведки на месте крушения корабля были продолжены совместной экспедицией Института востоковедения РАН и Тульского отделения Русского географического общества под руководством Виктора Лебединского и Олега Золотарева. Были обнаружены запорная часть бронзового крана от камбузного котла, восьмифунтовая мортира и свинцовый лот, который присутствует в описаниях гибели корабля.