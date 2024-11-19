В Крыму место гибели пушечного корабля обследуют высокоточными приборами

«Местные жители рассказывали нам о том, что после сильных штормов, когда волны оттягивают песок, там открываются фрагменты деревянных конструкций. То, что там лежат части именно корабельных конструкций, — практически 100%. Несколько бревен даже были выброшены на берег. Также местные жители поднимали там, как рассказывали, бронзовую, медную посуду. Это то, что вымывает море в результате сильных штормов», — рассказал Лебединский.