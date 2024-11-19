Уже второй подводный кабель в Европе оборвался: скорость Интернета снизилась

Однако в настоящее время компании не потеряли интереса к проекту. В настоящее время первый совместный проект компаний находится на стадии технико-экономического обоснования. Партнёрами проекта уже разработан дизайн по строительству ВОЛС и утверждена детальная дорожная карта с привлечением международных компаний специализирующихся на анализе, строительстве, а также на подготовке документации и получении разрешительных документов.