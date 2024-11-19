Уже второй подводный кабель в Европе оборвался: скорость Интернета снизилась

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Подводный кабель связи, проложенный между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря, был оборван, сообщил радио LRT директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс. По его информации, он оказался перерезан утром 17 ноября.
«Кабель был перерезан в воскресенье утром, около 10 часов утра по литовскому времени (11:00 мск). Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Расследование и выяснение продолжались, и стало понятно, что она была нарушена», — отметил Шемешкявичюс.
Происшествие привело к снижению скорости интернета на треть, отметил представитель компании. Он также исключил вариант с диверсией, так как повреждение могло быть связано с судоходством.
«Где-то на мелководье, у берегов какой-нибудь корабль, неправильно поставив якорь, может зацепить трос и оборвать его», — пояснил Шемешкявичюс.
Ранее стало известно, что телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией, оборвался. Как писало издание Ilta-Sanomat, он пролегает вдоль трубопровода «Северный поток». Это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.
В 2023 году крупнейшие игроки телекоммуникационных рынков Казахстана и Азербайджана АО «Казахтелеком» и ООО «AzerTelecom» подписали договор о создании совместного предприятия, ответственного за строительство и эксплуатацию Trans-Caspian Fiber Optic Cable Project (TCFO) — проект волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
Планировалось, что кабель по дну Каспия проложат с казахстанской стороны АО «Транстелеком» и АО «KazTransCom», однако в 2021 году стороны к реализации специфичного проекта так и не приступили.
Однако в настоящее время компании не потеряли интереса к проекту. В настоящее время первый совместный проект компаний находится на стадии технико-экономического обоснования. Партнёрами проекта уже разработан дизайн по строительству ВОЛС и утверждена детальная дорожная карта с привлечением международных компаний специализирующихся на анализе, строительстве, а также на подготовке документации и получении разрешительных документов.
В соответствии с международным соглашением, основной маршрут прокладки подводной ВОЛС планируется провести от района Актау до азербайджанского города Сумгаит. Маршрут прокладки ВОЛС по дну Каспийского моря и протяженность подводной линии будут определены по результатам проведения морских изыскательских работ, а также разработки проектно-сметной документации, так как маршрут прокладки зависит от многих факторов морского дна. Также, сторонами рассматривается возможность строительства резервной подводной ВОЛС, по мере строительства основной подводной кабельной линии.
По предварительным оценкам длина кабельной линии по морскому дну, соединяющая Казахстан и Азербайджан, составит 380 км, а пропускная способность новой магистрали будет доходить до 400 терабит/с.