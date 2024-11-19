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Омский «Авангард» сыграет в формате 3×3 в новом чемпионате КХЛ

Хоккейные клубы из Новосибирска и Омска сыграют в уникальном турнире нового формата.

Источник: Om1 Омск

Новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард» стали участниками первого чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3×3. Соревнования начнутся в декабре 2024 года и завершатся Суперфиналом 13 июля 2025 года.

Восемь команд разделены на два дивизиона:

• «Авангард» выступит в дивизионе Fonbet с «Барысом» (Астана), «Металлургом» (Магнитогорск) и «Салаватом Юлаевым» (Уфа).
• «Сибирь» будет играть в дивизионе Winline с «Ак Барсом» (Казань), «Динамо» (Минск) и «Трактором» (Челябинск).

Матчи пройдут на уменьшенных площадках размером 34 на 18 метров. Три лучшие команды из каждого дивизиона выйдут в Суперфинал, который включит групповой этап и плей-офф. Финальные игры состоятся в середине лета 2025 года.

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