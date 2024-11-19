Омский «Авангард» сыграет в формате 3×3 в новом чемпионате КХЛ

Новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард» стали участниками первого чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3×3. Соревнования начнутся в декабре 2024 года и завершатся Суперфиналом 13 июля 2025 года.
Восемь команд разделены на два дивизиона:
• «Авангард» выступит в дивизионе Fonbet с «Барысом» (Астана), «Металлургом» (Магнитогорск) и «Салаватом Юлаевым» (Уфа).
• «Сибирь» будет играть в дивизионе Winline с «Ак Барсом» (Казань), «Динамо» (Минск) и «Трактором» (Челябинск).
Матчи пройдут на уменьшенных площадках размером 34 на 18 метров. Три лучшие команды из каждого дивизиона выйдут в Суперфинал, который включит групповой этап и плей-офф. Финальные игры состоятся в середине лета 2025 года.