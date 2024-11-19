«Собирает раритетные авто и мешает соседям»: красноярец занял парковочные места ретро-машинами

Жители домов на Саянской, 259 и 257 публикуют в соцсетях жалобы на своего соседа. Мужчина занимается коллекционированием раритетных автомобилей, он выкупает старые авто и хранит их на придомовой территории. «МК в Красноярске» решил разобраться, насколько это законно.
Двор превратился в настоящий музей ретро-автомобилей. Как минимум, там стоит 4 автомобиля. Среди них старенькая «Победа», «Волга» и другие. Некоторые машины находятся в нормальном состоянии, но есть и транспорт без стекол, бамперов и номеров.
Переставлять машины мужчина не хочет. Он предусмотрительно повесил на автомобилях надпись «Машины не трогать — скоро уберу». Правда, это скоро все никак не наступает.
«МК в Красноярске» связался с жительницей дома Татьяной. Она рассказала, что автомобили до сих пор стоят во дворе. Также она отметила, что неделю назад было подано заявление в полицию.
В ведомстве нам рассказали, что заявление действительно находится на рассмотрении. Однако там добавили, что закон не запрещает ставить автомобили, если они не нарушают ПДД. Правда, в настоящий момент администрация города активно эвакуирует брошенные автомобили.
Ранее рассказывали, что в Красноярске дрифтеру выписали 2 штрафа за опасную езду.