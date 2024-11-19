В Ростовской области из-за падения беспилотника пострадал водитель

В Ростовской области средства противовоздушной обороны отражают атаку врага на территории региона. Об этом в два часа ночи 19 ноября 2024 года сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем ТГ-канале. В результате случившегося пострадал водитель.