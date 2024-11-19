В Ростовской области из-за падения беспилотника пострадал водитель

В Ростовской области средства противовоздушной обороны отражают атаку врага на территории региона. Об этом в два часа ночи 19 ноября 2024 года сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем ТГ-канале. В результате случившегося пострадал водитель.
— Из-за падения беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. Осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха.
Известно, что пострадавший — житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь. На место выехали оперативно-спасательные службы.
Еще один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога.
— Там, к счастью, обошлось без последствий на земле, — добавил Юрий Борисович. — Средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.
Всего же за ночь в регионе были уничтожены 11 БПЛА. Речь о шести районах.
— Военнослужащие отразили беспилотники под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Морозовском, Белокалитвинском и Октябрьском сельском районах, — озвучил подробности Юрий Борисович.