Пристав спас 82-летнюю пенсионерку у здания суда в Иркутске

Лейтенант привел 82-летнюю женщину в сознание и завел в суд. Затем обработал раны и сделал компресс. К этому моменту уже приехала скорая. Медики выяснили, что у пенсионерки закружилась голова, она упала и разбила лицо. Также сибирячка ушибла руку.