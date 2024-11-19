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Пристав спас 82-летнюю пенсионерку у здания суда в Иркутске

Женщина потеряла создание и разбила лицо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске пенсионерка упала возле здания суда. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП региона, этот момент увидел в камеры видеонаблюдения младший судебный пристав, лейтенант внутренней службы Максим Шамонов.

Он незамедлительно выдвинулся из здания суда для выяснения обстоятельств, одновременно вызывая экипаж скорой помощи. На земле лежала женщина в бессознательном состоянии, её лицо и руки были в крови, поделились в ведомстве.

Лейтенант привел 82-летнюю женщину в сознание и завел в суд. Затем обработал раны и сделал компресс. К этому моменту уже приехала скорая. Медики выяснили, что у пенсионерки закружилась голова, она упала и разбила лицо. Также сибирячка ушибла руку.

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