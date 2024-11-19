С территории Екатеринбурга вывезли 9 тысяч тонн снега

На уборке екатеринбургских улиц было занято 756 рабочих, а для последующей посыпки тротуаров и проезжей части было использовано более 38 тонн ПГМ и песка. Об этом сообщают в Департаменте благоустройства администрации города.
Также на уборку уральской столицы было выведено 468 единиц уборочной техники, в том числе — 68 комбинированных дорожных машин, 104 трактора, 182 самосвала, 80 грейдеров, 23 снегопогрузчика, 12 бульдозеров.
Как отмечают синоптики, на этой неделе в Екатеринбурге продолжится оттепель — ожидается мокрый снег и плюсовая температурой. Поэтому в ближайшие дни Департамент благоустройства планирует направить основные усилия на вывоз снега, а также очистку тротуаров и проезжей части от снежных масс.
В мэрии напоминают, что с детальной информацией по уборке улиц, дворов и придомовых территорий можно ознакомиться в специальном разделе городского портала Екатеринбурга. Там же можно озвучить свои пожелания и замечания.
Как ранее сообщалось, что в этом сезоне продолжится борьба с «членовиками». В прошлом году городская администрация дала рекомендации коммунальщикам оперативно уничтожать непристойные изваяния. Вице-мэр Алексей Бубнов также заявил, что к борьбе с их авторами стоит привлечь полицию.