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С территории Екатеринбурга вывезли 9 тысяч тонн снега

По итогам минувшей недели из города было вывезено 9 000 тонн снега.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°

На уборке екатеринбургских улиц было занято 756 рабочих, а для последующей посыпки тротуаров и проезжей части было использовано более 38 тонн ПГМ и песка. Об этом сообщают в Департаменте благоустройства администрации города.

Также на уборку уральской столицы было выведено 468 единиц уборочной техники, в том числе — 68 комбинированных дорожных машин, 104 трактора, 182 самосвала, 80 грейдеров, 23 снегопогрузчика, 12 бульдозеров.

Как отмечают синоптики, на этой неделе в Екатеринбурге продолжится оттепель — ожидается мокрый снег и плюсовая температурой. Поэтому в ближайшие дни Департамент благоустройства планирует направить основные усилия на вывоз снега, а также очистку тротуаров и проезжей части от снежных масс.

В мэрии напоминают, что с детальной информацией по уборке улиц, дворов и придомовых территорий можно ознакомиться в специальном разделе городского портала Екатеринбурга. Там же можно озвучить свои пожелания и замечания.

Как ранее сообщалось, что в этом сезоне продолжится борьба с «членовиками». В прошлом году городская администрация дала рекомендации коммунальщикам оперативно уничтожать непристойные изваяния. Вице-мэр Алексей Бубнов также заявил, что к борьбе с их авторами стоит привлечь полицию.