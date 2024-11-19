Новосибирский ХК «Сибирь» сыграет в чемпионате КХЛ 3×3

В декабре 2024 года впервые стартует чемпионат КХЛ 3×3: ХК «Сибирь» из Новосибирска станет одной из 8 хоккейных команд со всей России, которая примет участие.
Команды поделят на два дивизиона — Fonbet и Winline. В первом дивизионе выступят «Авангард», «Барыс», «Металлург» и «Салават Юлаев», во втором — «Сибирь», «Ак Барс», «Динамо» и «Трактор».
Чемпионат стартует 19 декабря 2024 года и продлится до 13 июля 2025 года.
«Этот формат получил мировое признание и в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд», — говорится на сайте лиги.
Хоккей 3×3 — формат, который обычно используют любительские команды. В отличие от классической игры здесь нет положений «вне игры», пробросов, силовых приемов и удалений. Команды состоят из 7 участников, из которых 5 полевых игроков и 2 вратарей. Периоды длятся по 7 минут чистого времени с двухминутными перерывами. При равном счете в основное время пробиваются буллиты. Упрощенная игра получается зрелищной и стоит дешевле: нужно маленькое поле (в чемпионате КХЛ это будет 34×17) и меньше игроков.