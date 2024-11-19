Новосибирский ХК «Сибирь» сыграет в чемпионате КХЛ 3×3

Хоккей 3×3 — формат, который обычно используют любительские команды. В отличие от классической игры здесь нет положений «вне игры», пробросов, силовых приемов и удалений. Команды состоят из 7 участников, из которых 5 полевых игроков и 2 вратарей. Периоды длятся по 7 минут чистого времени с двухминутными перерывами. При равном счете в основное время пробиваются буллиты. Упрощенная игра получается зрелищной и стоит дешевле: нужно маленькое поле (в чемпионате КХЛ это будет 34×17) и меньше игроков.