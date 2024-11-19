В медучреждениях Новосибирска не хватает медсестёр

— Мы с главврачами проанализировали ситуацию по среднему медперсоналу и ахнули просто, сколько медицинских сестёр сегодня не хватает в крупных стационарах. Врачей нормальные амбиции держат, им надо профессионально расти. А вот с медицинским персоналом очень сложно, — поделился он.