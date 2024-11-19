В медучреждениях Новосибирска не хватает медсестёр

В Заксобрании Новосибирской области рассказали о ситуации с кадрами в системе здравоохранения региона. Студентов медицинских факультетов областной столицы становится больше.
По данным замминистра здравоохранения области Елены Аксёновой, ситуация с кадрами в последнее время стала постепенно улучшаться.
— В последние четыре года укомплектованность медперсоналом в лечебных учреждениях региона начала выравниваться благодаря принятым программам. Больше студентов поступают в Новосибирский государственный медицинский институт и медицинские колледжи по целевому направлению, — рассказала она.
При этом главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов отметил, что в медучреждениях региона наблюдается нехватка медицинского персонала.
— Мы с главврачами проанализировали ситуацию по среднему медперсоналу и ахнули просто, сколько медицинских сестёр сегодня не хватает в крупных стационарах. Врачей нормальные амбиции держат, им надо профессионально расти. А вот с медицинским персоналом очень сложно, — поделился он.
Он отметил, что основная проблема кроется в невысоких доходах младшего медицинского персонала и большом потоке пациентов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что количество работников с зарплатой более 100 тыс. в Новосибирске выросло. Регион занял 27 место по стране по уровню доходов.