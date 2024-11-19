«Хрупкая, как птенчик, была чуть больше чем с ладонь»: исповедь матери, чья дочь родилась весом 850 граммов

— В тот момент стало действительно страшно за жизнь своего ребенка. У меня даже ноги подкосились, когда я это услышала. Я не знала, чего ожидать. Время длилось очень долго. И каждый раз, когда открывалась дверь, я всегда думала, что сейчас выйдут из реанимации и скажут, что уже все…. Я молилась и просила всех своих бабушек и дедушек, которых уже давно нет с нами, чтобы они не забирали дочь к себе, потому что она здесь нам нужнее и важнее. Мы готовы были принять ее с любым диагнозом, с любыми последствиями недоношенности, лишь бы она осталась жить, — признается Анастасия. — А в час дня я зашла в реанимацию и увидела, что Ульяна выглядела точно также, как и всегда. Будто ничего не происходило! Врачи сказали, что это называется моментом между жизнью и смертью…