«Хрупкая, как птенчик, была чуть больше чем с ладонь»: исповедь матери, чья дочь родилась весом 850 граммов

Женщины, чьи дети появляются на свет раньше положенного срока, проходят настоящие испытания. После родов такие малыши находятся не с мамами, а отдельно, в кувезах, которые изолированы от всего мира. К их невероятно маленьким ручкам и тельцам присоединены капельницы и специальные аппараты, а врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни.
Анастасия Курицына из Бурятии не понаслышке знает, насколько трудно выхаживать новорожденных весом меньше килограмма. 2,5 года назад сибирячка родила дочь Ульяну на 28-ой неделе беременности. Малышка была размером чуть больше, чем ладонь и весила всего лишь 850 граммов! Своей историей женщина поделилась с КП-Иркутск.
Родила раньше срока.
Анастасия и Андрей Курицыны — семья военнослужащих из Улан-Удэ. Супруги в браке уже 16 лет, познакомились на службе. Пять лет назад у них родился первенец, а в январе 2022 года сибирячка узнала о том, что ждет второго ребенка.
— Вторая беременность, как и первая, была запланированной и желанной. Но вот протекала она в неспокойно. В тот период в семью одна за одной приходили плохие новости, я сильно переживала, — рассказывает 38-летняя Анастасия.
Ульяна появилась на свет 28 июля. Ее вес составлял всего 850 граммов, а рост 34 сантиметра. Фото: из личного архива героев публикации.
Согласно срокам, малышка должна была появиться на свет в начале октября. Однако в конце июля, когда Анастасия находилась на 7-ом месяце беременности, врачи, изучив состояние пациентки, направили ее в отделение патологии.
— Был собран консилиум, поскольку результаты обследований не были хорошими. Врачи сообщили, что есть угроза для жизни как мне, так и ребенку. Поэтому мне экстренно провели кесарево сечение.
Ульяна появилась на свет 28 июля. Ее вес составлял всего 850 граммов, а рост 34 сантиметра. Малышку не приложили к груди матери, а сразу же поместили в отделение реанимации, подключив к аппарату ИВЛ. Девочка не могла самостоятельно дышать.
Медики не давали матери никаких прогнозов, оставалось только верить. Фото: из личного архива героев публикации.
— Меня же направили в отделение интенсивной терапии. Но через несколько часов после операции, как только я почувствовала в себе немного сил, я сразу пошла посмотреть на дочь.
Она была такая крохотная! Чуть больше, чем ладонь руки. Дочь походила на маленького птенца! Лежала в кювезе, вокруг куча трубок и разных подключенных приборов. У нее не было сил даже открыть глаза! Чтобы малышка сохраняла свое тепло, врачи надели на нее миниатюрную шапочку. Я еще подумала тогда: где они нашли ее в таком размере?
«Говорили, что нельзя плакать в реанимации».
Медики не давали матери никаких прогнозов.
— Нельзя плакать в реанимации, — говорили Анастасии врачи, заметив, что у молодой мамы подступают слезы. — Верьте, и она выкарабкается! Как только вера матери угасает, ребенок теряет силы для борьбы!
«Нельзя плакать в реанимации», — говорили Анастасии врачи, заметив, что у молодой мамы подступают слезы. Фото: из личного архива героев публикации.
В 5:20 утра, на третий день после рождения Ульяны, молодую маму вызвали в реанимацию. Женщина увидела, что у дочери все датчики выкручены на самые высокие показатели, а сама малышка совершенно не реагировала на окружающих и не шевелилась.
— В тот момент стало действительно страшно за жизнь своего ребенка. У меня даже ноги подкосились, когда я это услышала. Я не знала, чего ожидать. Время длилось очень долго. И каждый раз, когда открывалась дверь, я всегда думала, что сейчас выйдут из реанимации и скажут, что уже все…. Я молилась и просила всех своих бабушек и дедушек, которых уже давно нет с нами, чтобы они не забирали дочь к себе, потому что она здесь нам нужнее и важнее. Мы готовы были принять ее с любым диагнозом, с любыми последствиями недоношенности, лишь бы она осталась жить, — признается Анастасия. — А в час дня я зашла в реанимацию и увидела, что Ульяна выглядела точно также, как и всегда. Будто ничего не происходило! Врачи сказали, что это называется моментом между жизнью и смертью…
Каждый день Анастасия навещала дочь в реанимации: приносила грудное молоко, пела песни, рассказывала сказки и объясняла, как вся семья ждет ее домой. Постепенно малышка росла и крепчала. Через несколько недель Ульяну перевели в реанимацию Детской Республиканской клинической больницы, а оттуда — вместе с мамой в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Через 1,5 месяца после рождения Ульяна могла уже дышать самостоятельно. А 13 ноября маму с дочкой выписали домой. Фото: из личного архива героев публикации.
— Помню, как впервые взяла дочь на руки. Она такая маленькая, хрупкая. Я боялась, что уроню ее! Со временем привыкли друг к другу. Она часами лежала на.
мне, питалась через зонд. Благодаря назначенной терапии, ребенку становилось лучше с каждым днем.
Не отличается от других детей.
Через 1,5 месяца после рождения Ульяна могла уже дышать самостоятельно. А 13 ноября маму с дочкой выписали домой. На тот момент вес девочки составлял 1,9 килограмма.
Как складывается жизнь «торопыжки» сейчас?
24 ноября малышке исполнится уже 2 года и 4 месяца, она постепенно догоняет своих сверстников и практически ничем не отличается от других детей. Девочка постепенно научилась сидеть, ползать и ходить, самостоятельно есть. Также Ульяна с удовольствием посещает детский сад, любит танцевать, все, что связано с музыкой, а также играть со старшим братом.
24 ноября малышке исполнится уже 2 года и 4 месяца, она постепенно догоняет своих сверстников и практически ничем не отличается от других детей. Фото: из личного архива героев публикации.
— Что касается здоровья, могу сказать, что у Ульяны нет каких-то серьезных диагнозов. Мы проходили и проходим до сих пор различные реабилитации, поскольку я боюсь упустить что-то важное, но все специалисты утверждают, что дочке это не нужно, — рассказывает Анастасия. — Я очень благодарна всем врачам, которые боролись жизнь нашего ребенка. Они не опускали руки и, как мне кажется, молились вместе с нами! А еще я очень благодарна мужу, который прошел этот путь вместе со мной, и полностью посвятил себя уходу за старшим ребенком, пока я была с Ульяной. Наши отношения прошли через это испытание и стали еще крепче и сильнее!