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Омск и область накроет снежная метель с сильным ветром

Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали *плохую, по мнению автора, погоду в Омской области уже на текущей неделе.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°

По данным специалистов, непогода придет в регион в четверг, 21 ноября 2024 года. В частности, по области ожидаются снег и мокрый снег, местами гололедные явления, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица. Скорость ветра при этом составит 7−12 метров в секунду, а в отдельных районах ожидаются порывы 15−17 м/с.

Температура воздуха в эти сутки составит ночью от −3 до −8 градусов Цельсия, при прояснении до −13 градусов; днем ожидается от 0 до −5 °C.

Добавим, судя по прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», снег зайдет в регион с северо-запада и в течение дня будет продвигаться по территории региона на юго-восток, за это время осадки пройдут практически во всех районах Омской области.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.