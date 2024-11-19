Омск и область накроет снежная метель с сильным ветром

По данным специалистов, непогода придет в регион в четверг, 21 ноября 2024 года. В частности, по области ожидаются снег и мокрый снег, местами гололедные явления, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица. Скорость ветра при этом составит 7−12 метров в секунду, а в отдельных районах ожидаются порывы 15−17 м/с.