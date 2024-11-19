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В мэрии Омска объяснили, зачем убрали тренажёры с Иртышской набережной

Городские власти объяснили исчезновение спортивной площадки техническими работами.

Источник: Om1 Омск

На Иртышской набережной в Омске убрали уличные тренажеры, которые находились недалеко от ресторана «Сенкевич». Видео пустой площадки было опубликовано в телеграм-канале «Омский форум».

Как сообщили в мэрии города, тренажеры демонтировали из-за сбоев в работе коммуникаций на территории. Однако в администрации заверили, что на этом месте появится новое пространство для отдыха и спорта.

«В 2025 году планируется благоустройство пляжа Центральный-2 в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Планируется устройство площадки для пляжного спорта, площадки Workout, установка теневых навесов, шезлонгов, зонтов, душевой, ногомойки, лавочек», — сообщили в мэрии.

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