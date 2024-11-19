Уфимец организовал доставку из другой страны Range Rover, а потом угнал его

Житель Уфы предстанет перед судом за крупную кражу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Мужчина занимался подбором и поставкой автомобилей из-за рубежа. В апреле прошлого года он организовал для клиента доставку внедорожника Range Rover стоимостью более 7,8 миллиона рублей. Спустя месяц машина была перемещена из автосалона в специализированный центр, где по просьбе уфимца систему спутникового слежения демонтировали. После этого он скрылся на иномарке и распорядился ею по своему усмотрению.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Обвиняемый не признал вину. Скоро материалы дела после вручения копии обвинительного заключения направят в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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