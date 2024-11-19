Уфимец организовал доставку из другой страны Range Rover, а потом угнал его

Мужчина занимался подбором и поставкой автомобилей из-за рубежа. В апреле прошлого года он организовал для клиента доставку внедорожника Range Rover стоимостью более 7,8 миллиона рублей. Спустя месяц машина была перемещена из автосалона в специализированный центр, где по просьбе уфимца систему спутникового слежения демонтировали. После этого он скрылся на иномарке и распорядился ею по своему усмотрению.