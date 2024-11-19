Стало известно, на какие вакансии в Омске слишком много желающих

Как оказалось, максимальная конкуренция среди кандидатов на должность в ноябре зафиксирована по вакансии «директор юридического департамента». Эксперты hh.ru отмечают, что таких специалистов в регионе требуется немного: была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 148 резюме потенциальных кандидатов. При этом нормальный уровень конкуренции на рынке труда — от 4 до 7,9 резюме на вакансию.