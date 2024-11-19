Стало известно, на какие вакансии в Омске слишком много желающих

Как оказалось, максимальная конкуренция среди кандидатов на должность в ноябре зафиксирована по вакансии «директор юридического департамента». Эксперты hh.ru отмечают, что таких специалистов в регионе требуется немного: была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 148 резюме потенциальных кандидатов. При этом нормальный уровень конкуренции на рынке труда — от 4 до 7,9 резюме на вакансию.
На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность режиссера и сценариста — 102 резюме на вакансию. Таких предложений о работе в Омске открыто только два.
В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии, среди них: арт-директор, креативный директор (100 резюме на вакансию), журналист, корреспондент (84), руководитель отдела аналитики (65), гейм-дизайнер (63), финансовый директор (61), дата-сайентист (60), казначей (53), психолог (42), продуктовый аналитик (41), менеджер по работе с партнерами (39,5), технический писатель (39), руководитель отдела маркетинга и рекламы (38,7), технический директор (37,8), генеральный директор, исполнительный директор (34,1), переводчик (33,3), менеджер по компенсациям и льготам (31), копирайтер, редактор, корректор (30,2), артист, актер, аниматор (29,3).