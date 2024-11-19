Стоимость сливочного масла в Омской области бьёт рекорды

Согласно данным, розничная цена одного килограмма сливочного масла в Омской области в среднем увеличилась до 920 рублей. За неделю рост цены составил 3,5% (плюс 31 рубль). С начала года продукт вырос в цене на 35%, или на 237 рублей за килограмм.