Стоимость сливочного масла в Омской области бьёт рекорды

Сливочное масло в Омской области подорожало «до критической отметки». Свежие данные по средним розничным ценам на продукты питания в регионе публикует ресурс Минфина России «Ай мониторинг». Об этом пишет «СуперОмск».
Согласно данным, розничная цена одного килограмма сливочного масла в Омской области в среднем увеличилась до 920 рублей. За неделю рост цены составил 3,5% (плюс 31 рубль). С начала года продукт вырос в цене на 35%, или на 237 рублей за килограмм.
Ранее глава регионального минсельхоза Николай Дрофа озвучивал другие цифры, отмечая, что сливочное масло в Омской области стоит немногим больше 800 рублей, и уверял, что это самая низкая цена по Сибирскому округу.
При этом на фоне информации о приостановке поставок данного продукта в розничные сети от крупных производителей масла, министр заявил, что Омская область в полной мере обеспечена сливочным маслом и перебоев в поставках не будет.
Ранее мы писали, что специалисты Россельхознадзора обнаружили в Омске четыре тонны некачественного масла, котлет и мантов.