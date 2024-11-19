В Красноярске начали монтировать новогодние украшения

Красноярск начали украшать к Новому году.
На Театральной площади уже монтируют световые конструкции, которые украшают законсервированные фонтаны. Светящиеся элементы устанавливают на чашах свето-музыкального фонтана, а также на нескольких фонтанах в центре города и Ленинском районе. Конструкции будут включать по мере завершения монтажа.
Также в городе в течение недели начнут устанавливать светящиеся деревья. Их изготавливают местные муниципальные предприятия. Всего перед Новым годом установят 35 таких фигур. Они украсят популярные у горожан места — Центральную и Ярыгинскую набережные, улицу Дзержинского от пр. Мира до ул. Карла Маркса, променад на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в Ленинском районе, бульвар Маяковского.
На кольцевых развязках улиц Калинина-Маерчака, Брянская-2-ая Брянская, 2-ая Брянская-Озёрная, Вавилова, Тотмина, Шевченко, Биатлонная, Мичурина, Белинского и других установят светящиеся шары и ёлочки. Первый раз эти украшения появились в городе в прошлом сезоне. Ими украшали кольцевые развязки, разделительные островки и полосы на крупных городских магистралях. Украшения понравились горожанам, поэтому в дополнение к прошлогодним были разработаны новые модели украшений. На перекрёстке улиц Перенсона и Карла Маркса поставят светящиеся звёзды.
Ещё одна новинка этого сезона — декор в виде светящихся шишек. Такие конструкции установят впервые. Ими украсят развязку в районе конечной остановки «СФУ» на ул. Киренского.
Разместят в городе и несколько локаций с подарочными коробками. Они будут разных модификаций, размеров и оформления. Некоторые будут украшены гирляндами. Такой декор будут изготавливать рабочие МП «УЗС» и МП «Красноярскгорсвет».
Стелу на въезде в Красноярск со стороны ул. Калинина тоже дополнят праздничным декором — число 2024 заменят на 2025, также объёмную надпись украсят новогодним декором.
Заснеженные домики, снежинки и ёлочки снова украсят габионные конструкции на перекрёстке улиц Матросова и Свердловская. Этот декор в скандинавском стиле в прошлом году был одним из самых популярных в социальных сетях.
Ну и, конечно, новогоднее настроение будут создавать с помощью гирлянд. Ими украсят надземные пешеходные переходы на улицах Копылова, Маерчака, Мичурина, Вейнбаума и др. Деревья в городе будут украшать гирляндами, как обычными, так и гирляндами-сетками. Их накинут, например, на деревья по улицам Чайковского, Высотная, Партизана Железняка, пр. Металлургов. Город к празднику будут украшать и новогодними ёлками. Собирать конструкции в крупных районных скверах начнут также на этой неделе.
Главная цель такой работы — создать горожанам особое, праздничное настроение, сделать Красноярск уютным и тёплым даже в самое холодное время года. Кроме этого, украшать город будут и предприниматели, коммерческие организации, магазины.
В мэрии попросили красноярцев относиться бережно ко всем новогодним элементам, чтобы они как можно дольше создавали новогоднее настроение.