В Красноярске начали монтировать новогодние украшения

Ну и, конечно, новогоднее настроение будут создавать с помощью гирлянд. Ими украсят надземные пешеходные переходы на улицах Копылова, Маерчака, Мичурина, Вейнбаума и др. Деревья в городе будут украшать гирляндами, как обычными, так и гирляндами-сетками. Их накинут, например, на деревья по улицам Чайковского, Высотная, Партизана Железняка, пр. Металлургов. Город к празднику будут украшать и новогодними ёлками. Собирать конструкции в крупных районных скверах начнут также на этой неделе.