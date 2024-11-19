Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно

«По законодательству Российской Федерации каждый регион аттестует экскурсоводов, гидов по всему субъекту. Так уж нам повезло, что Республика Крым — это огромная территория, и, если человек предлагает свои услуги в этом регионе, то он должен его знать. Все города, районы у нас так или иначе взаимосвязаны», — пояснил Коваленко.