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Бывшего мэра Ижевска будут судить в Башкирии

Такое решение принял Верховный суд РФ.

Источник: Пресс-служба администрации и Гордумы Ижевска

В Нефтекамске будут судить бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева. Такое решение принял Верховный суд России, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Экс-главу столицы республики задержали в июле прошлого года. К тому времени он уже покинул пост мэра. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Бекмеметьев, еще будучи мэром, в 2021 году, нарушив требования законодательства, передал в собственность коммерческой организации земли, принадлежащие городу и государству.