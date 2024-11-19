Бывшего мэра Ижевска будут судить в Башкирии

В Нефтекамске будут судить бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева. Такое решение принял Верховный суд России, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
Экс-главу столицы республики задержали в июле прошлого года. К тому времени он уже покинул пост мэра. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Бекмеметьев, еще будучи мэром, в 2021 году, нарушив требования законодательства, передал в собственность коммерческой организации земли, принадлежащие городу и государству.