В Красноярске против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова возбудили уголовное дело

Стало известно, что возбуждено уголовное дело против Владимира Егорова, владельца компании «Сибиряк», за мошенничество при строительстве развязки на Северном шоссе. Также уголовку возбудили против его коллеги — бывшего руководителя муниципального управления капитального строительства.
По версии следствия, в 2022 году между муниципальным управлением капитального строительства и «УСК Сибиряк» был заключен контракт на проектирование и строительство автомобильной развязки в районе «Солонцы-2». Работы финансировались из городского бюджета.
С марта по июль 2022 года директор «УСК Сибиряк» завысил стоимость материалов и внес недостоверные данные в проектную документацию, которую представили для согласования. В августе того же года он и его коллега вступили в сговор: руководитель муниципального управления, зная о завышенной стоимости, согласовал проект, который затем прошел государственную экспертизу. В результате «УСК Сибиряк» получил более 292 миллионов рублей за работы, хотя фактическая стоимость материалов составляла около 221 миллиона рублей.
Таким образом, мошенники похитили более 71 миллиона рублей. В настоящее время следственные действия продолжаются.
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