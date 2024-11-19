В Красноярске против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова возбудили уголовное дело

С марта по июль 2022 года директор «УСК Сибиряк» завысил стоимость материалов и внес недостоверные данные в проектную документацию, которую представили для согласования. В августе того же года он и его коллега вступили в сговор: руководитель муниципального управления, зная о завышенной стоимости, согласовал проект, который затем прошел государственную экспертизу. В результате «УСК Сибиряк» получил более 292 миллионов рублей за работы, хотя фактическая стоимость материалов составляла около 221 миллиона рублей.