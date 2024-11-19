В Омской области растёт естественная убыль населения

Омскстат опубликовал статистику по естественной убыли населения Омской области за январь-сентябрь 2024 года. За этот период из жизни ушли 18 526 омичей. Это на 580 человек больше, чем за такой же период в 2023 году.
Параллельно с 2014 года в регионе идёт значительное снижение рождаемости. Малышей в Омске и районах области ежегодно рождается меньше на тысячу человек. В этом году родилось 10 772 малыша (для сравнения, в 2014 году регистрировали более 30 рождений в год).
В этом же году на одну тысячу населения зарегистрировано 7,9 родившихся и 13,6 умерших. Смертность превышает рождаемость в Омской области в 1,7 раза. Естественная убыль населения региона только за девять месяцев 2024 года составила почти восемь тысяч человек.
Согласно данным правительства региона, в Омской области в 2024 году проживало 1 818 093 человека. В 2023 году омичей было на 14 тысяч человек больше.
Ранее мы публиковали статистику о рождаемости в Омске и районах Омской области.