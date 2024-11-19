В Омской области растёт естественная убыль населения

Параллельно с 2014 года в регионе идёт значительное снижение рождаемости. Малышей в Омске и районах области ежегодно рождается меньше на тысячу человек. В этом году родилось 10 772 малыша (для сравнения, в 2014 году регистрировали более 30 рождений в год).