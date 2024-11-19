В Омске всего за пять дней снова подорожало сливочное масло

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен на товары и услуги за период с 6 по 11 ноября. Продукты снова взлетели в цене, сильнее всего — сливочное масло. Всего за пять дней оно прибавило в цене еще 1, 2%. В среднем килограмм в омских магазинах стоит уже свыше 900 рублей.