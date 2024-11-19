В Омске всего за пять дней снова подорожало сливочное масло

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен на товары и услуги за период с 6 по 11 ноября. Продукты снова взлетели в цене, сильнее всего — сливочное масло. Всего за пять дней оно прибавило в цене еще 1, 2%. В среднем килограмм в омских магазинах стоит уже свыше 900 рублей.
Кроме масла, подорожала и другая молочка: сыры всех видов — +0,8%, молоко и сметана — +0,7%, творог — +0,5%.
Также за пять дней ноября ощутимо прибавили в цене маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные (+0,6%), рыба мороженая (+0,5%), соль (+0,4%), свинина, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, мука пшеничная, крупа гречневая и пшено (+0,3%), говядина, смеси сухие молочные для детского питания (+0,2%), колбасы вареные, сосиски, сардельки и печенье (+0,1%).
Несмотря на недавно собранный урожай, подорожали даже картофель (+4,7%), лук репчатый (+4,6%), капуста белокочанную (+4,1%), свекла (+2,6%), морковь (+1,6%). В среднем изменение цен на плодоовощную продукцию составило +3,6%. Сильнее всего ожидаемо подорожали свежие огурцы и помидоры. На 1,1% подорожали бананы, на 0,4% — яблоки.
В данных Росстата есть и продукты, цены на которые снизились. Это вермишель, баранина, консервы овощные для детского питания, вода, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые. Однако это удешевление покупатели навряд ли заметили, так как цена на эти продукты снизилась менее чем на 0,5%.