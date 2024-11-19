Уфимский врач-онколог назвала простой способ предотвратить рак

Она привела в пример пациентку, которая обратилась к врачам с жалобами на боли в спине, ее также мучило высокое давление, из-за которого она была госпитализирована. В больнице анализ крови показал критически низкий уровень тромбоцитов — всего два, когда нормой считались 180. Также позже женщина получила свои рентген-снимки, на которых были выявлены переломы четырех позвонков из-за множественной меланомы.