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Уфимский врач-онколог назвала простой способ предотвратить рак

Регулярная сдача анализа крови может помочь в ранней диагностике заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Назван простой способ предотвратить тяжелое заболевание — рак. По словам уфимского врача-онколога Ксении Назмиевой, регулярная сдача крови на исследование может помочь выявить многие виды злокачественных опухолей.

Она привела в пример пациентку, которая обратилась к врачам с жалобами на боли в спине, ее также мучило высокое давление, из-за которого она была госпитализирована. В больнице анализ крови показал критически низкий уровень тромбоцитов — всего два, когда нормой считались 180. Также позже женщина получила свои рентген-снимки, на которых были выявлены переломы четырех позвонков из-за множественной меланомы.

«Очень многие виды рака можно предотвратить, если всего лишь раз в полгода динамически сдавать общий анализ крови» — заключили Назмиева.

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