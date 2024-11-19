День многодетной семьи установили в Иркутской области

Каждый год 21 сентября в Иркутской области будет отмечаться День многодетной семьи (0+). Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Идея установить подобную дату была выдвинута в мае 2024 года Юлией Акишиной, руководителем Ассоциации общественных объединений многодетных семей «Берегиня», на встрече с губернатором. В настоящее время более 30 тысяч многодетных семей в Приангарье получают меры социальной поддержки.
«Многодетная семья — это не только радость, но и большой труд, а также серьезная ответственность. Это работа без выходных и перерывов. Сильные и сплоченные многодетные семьи всегда были примером истинных ценностей: любви, доброты, нравственности и духовности, и служили опорой для общества и страны. Благодаря четкой позиции президента в России была разработана программа по поддержке семей с детьми. В 2024 году по инициативе Владимира Путина объявлен Год семьи, что позволит увеличить объемы помощи и сосредоточиться не только на социальной защите многодетных семей, но и на повышении их благосостояния», — подчеркнул Игорь Кобзев.
В Иркутской области существует 17 мер социальной поддержки для многодетных семей, из которых семь реализуются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» в рамках президентского нацпроекта «Демография».
Так, многодетные семьи имеют приоритет при распределении мест в детских садах, школьники и студенты профессиональных образовательных учреждений получают бесплатное питание, а дети до 6 лет обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами бесплатно по рецептам. В этом году для школьников из многодетных семей был введен бесплатный проезд.
Также раз в год многодетные семьи могут получить пособие для приобретения комплекта одежды и спортивной формы для своих детей. Они также имеют право на областной материнский капитал, компенсацию за оплату детского сада, а также бесплатное посещение государственных культурных учреждений. К тому же, многодетные семьи могут рассчитывать на денежную компенсацию в размере 30% от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг или на ежемесячное социальное пособие на каждого ребенка, а также на получение земельных участков или социальные выплаты для обеспечения жильем, в том числе для индивидуального жилищного строительства.