День многодетной семьи установили в Иркутской области

Также раз в год многодетные семьи могут получить пособие для приобретения комплекта одежды и спортивной формы для своих детей. Они также имеют право на областной материнский капитал, компенсацию за оплату детского сада, а также бесплатное посещение государственных культурных учреждений. К тому же, многодетные семьи могут рассчитывать на денежную компенсацию в размере 30% от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг или на ежемесячное социальное пособие на каждого ребенка, а также на получение земельных участков или социальные выплаты для обеспечения жильем, в том числе для индивидуального жилищного строительства.