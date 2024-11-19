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Южноуральцев ожидают несколько солнечных дней

Неожиданно в разгаре ноября погода решила побаловать южноуральцев. Уже совсем скоро перестанут пролетать и единичные снежинки, а небо станет ясным. Какую погоду ожидать во вторник, 19 ноября, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Pchela.News

В Челябинской области сегодня ожидается переменная облачность, в горах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах — гололёдно-изморозевые явления, ночью и утром местами лягут туманы. Температура воздуха с ночного «минуса» днём поднимется до 0…+5 градусов.

В Челябинске сегодня — также переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём будет от +2 до +4 градусов.

Зима в наш регион не особенно спешит — в среду и четверг дневные плюсовые температуры сохранятся. Но что интересно, к четвергу прекратятся и вообще все осадки.

А если верить «Яндекс. Погоде», то в пятницу надоевшее «переменная облачность» сменится на «малооблачно», а потом и вовсе на «ясно», то есть южноуральцы смогут насладиться солнышком — насколько это вообще возможно в ноябре.

С приходом осенних холодов начался сезон простуд и острых респираторных вирусных инфекций. Как укрепить иммунитет, какие витамины попить, а какие препараты можно принимать только по показаниям, рассказали в областном Минздраве.