Южноуральцев ожидают несколько солнечных дней

В Челябинской области сегодня ожидается переменная облачность, в горах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах — гололёдно-изморозевые явления, ночью и утром местами лягут туманы. Температура воздуха с ночного «минуса» днём поднимется до 0…+5 градусов.
В Челябинске сегодня — также переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём будет от +2 до +4 градусов.
Зима в наш регион не особенно спешит — в среду и четверг дневные плюсовые температуры сохранятся. Но что интересно, к четвергу прекратятся и вообще все осадки.
А если верить «Яндекс. Погоде», то в пятницу надоевшее «переменная облачность» сменится на «малооблачно», а потом и вовсе на «ясно», то есть южноуральцы смогут насладиться солнышком — насколько это вообще возможно в ноябре.
С приходом осенних холодов начался сезон простуд и острых респираторных вирусных инфекций. Как укрепить иммунитет, какие витамины попить, а какие препараты можно принимать только по показаниям, рассказали в областном Минздраве.