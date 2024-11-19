С омской набережной убрали уличные тренажеры

Вчера сразу в нескольких социальных сетях, в группах «О чем говорят в Омске» и «Омский форум» появились посты о том, что с Иртышской набережной, с площадки напротив ресторана «Сенкевич», исчезли уличные тренажеры. Омичи высказывали недовольство — набережная является одним из излюбленных мест для занятий спортом.
На пост отреагировали в администрации города Омска. «На данной территории был сбой работы коммуникаций, по этой причине тренажеры необходимо было убрать», — сообщили в мэрии. Также в администрации рассказали о планах по благоустройству расположенного рядом с площадкой пляжа «Центральный-2». Кроме прочего, там оборудуют зоны для пляжного волейбола и воркаута.