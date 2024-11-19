С омской набережной убрали уличные тренажеры

На пост отреагировали в администрации города Омска. «На данной территории был сбой работы коммуникаций, по этой причине тренажеры необходимо было убрать», — сообщили в мэрии. Также в администрации рассказали о планах по благоустройству расположенного рядом с площадкой пляжа «Центральный-2». Кроме прочего, там оборудуют зоны для пляжного волейбола и воркаута.