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В Прикамье пресекли деятельность незаконных майнеров

Ущерб от действий злоумышленников превысил 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгурском округе энергетики совместно с полицейскими пресекли деятельность незаконных майнеров. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».

В ходе рейда в одном из населенных пунктов энергетики обратили внимание на подозрительный жилой дом с хозяйственными постройками. Территория вокруг него была огорожена забором и охранялась двумя овчарками.

В отдалении от дома находилась бытовка, в стене которой установлены пять вентиляторов. С противоположной стороны был проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования.

В ходе проверки деятельность незаконных майнеров подтвердилась. По факту неучтенного потребления электроэнергии составлен соответствующий акт. Полицейские возбудили уголовное дело.

ЖКХ