В Прикамье пресекли деятельность незаконных майнеров

В Кунгурском округе энергетики совместно с полицейскими пресекли деятельность незаконных майнеров. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».
В ходе рейда в одном из населенных пунктов энергетики обратили внимание на подозрительный жилой дом с хозяйственными постройками. Территория вокруг него была огорожена забором и охранялась двумя овчарками.
В отдалении от дома находилась бытовка, в стене которой установлены пять вентиляторов. С противоположной стороны был проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования.
В ходе проверки деятельность незаконных майнеров подтвердилась. По факту неучтенного потребления электроэнергии составлен соответствующий акт. Полицейские возбудили уголовное дело.