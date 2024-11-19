В РФ выявили участки ДНК для точного редактирования генома

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН выявили участки в ДНК, воздействие на которые определенным ферментом позволит повысить точность и избирательность операций по редактированию генома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.
Редактирование генома — это одна из разновидностей генной инженерии, в ходе которой в геноме производится удаление, включение или перемещение разных участков ДНК при помощи специальных «молекулярных ножниц». Редактирование генома необходимо для создания новых видов растений и животных, генной терапии, создания клеточных моделей для поиска новых лекарств. В процессе редактирования генома ученые используют фермент Cas9. При работе с ним исследователи сталкиваются с проблемами низкой скорости фермента и его невысокой точностью. Для решения этих задач ученые подобрали несколько участков ДНК, воздействие на которые улучшит работу фермента.
«В ходе физико-химических экспериментов удалось установить, что в положениях 11, 18 и 21 должны стоять “правильные” нуклеотиды; их отсутствие драматически влияет на специфичность и соответственно на эффективность расщепления ДНК. Если воздействовать на фермент в найденных промежутках, то расщепление ДНК будет происходить только в том месте, где это необходимо, что повысит эффективность геномного редактирования», — цитирует пресс-служба директора института, руководителя Объединенного центра геномных, протеомных и метаболомных исследований Владимира Коваля.
Сотрудники центра создали широкую панель участков ДНК, образующих комплексы разной степени эффективности и посмотрели, какие точки в последовательности критично влияют на процесс редактирования, а какие — нет. Результаты работы новосибирских ученых в совокупности с большим набором уже имеющихся данных позволят подходить к выбору целевой последовательности для редактирования генома с полным пониманием функционала такого инструмента как Cas9. Исследование поддержано Российским научным фондом, результаты опубликованы в International Journal of Molecular Science.