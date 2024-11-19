В РФ выявили участки ДНК для точного редактирования генома

Редактирование генома — это одна из разновидностей генной инженерии, в ходе которой в геноме производится удаление, включение или перемещение разных участков ДНК при помощи специальных «молекулярных ножниц». Редактирование генома необходимо для создания новых видов растений и животных, генной терапии, создания клеточных моделей для поиска новых лекарств. В процессе редактирования генома ученые используют фермент Cas9. При работе с ним исследователи сталкиваются с проблемами низкой скорости фермента и его невысокой точностью. Для решения этих задач ученые подобрали несколько участков ДНК, воздействие на которые улучшит работу фермента.