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Более половины жителей Башкирии привились против гриппа

В лидерах — Уфа, Стерлитамак и другие города.

На сегодняшний день в Башкирии против гриппа вакцинировались более половины жителей. По данным Роспотребнадзора республики, за последнюю неделю в регионе острыми респираторными заболеваниями заразились 22 тысячи человек.

Почти половина — 48,1% — дети. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших выросло на 8,3%.

Прививочная кампания стартовала в начале сентября. Сегодня привились 52,3% жителей республики.

«Наибольший охват вакцинированных наблюдается в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау и Бирск. Вакцинация против гриппа необходима ежегодно до повышения уровня заболеваемости», — отмечают в надзорном ведомстве.

здоровье