На въездах в Волгоград установили таблички «Сталинград»

Въездные знаки на основных путях в город заменили в преддверии Дня начала разгрома советскими войсками фашистских войск под Сталинградом, который отмечается 19 ноября, информирует администрация Волгограда. Таблички «Сталинград» установлены на въездах в областной центр по федеральным трассам Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский (ул. Неждановой) и Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической), а также по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).