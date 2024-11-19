На въездах в Волгоград установили таблички «Сталинград»

Въездные знаки на основных путях в город заменили в преддверии Дня начала разгрома советскими войсками фашистских войск под Сталинградом, который отмечается 19 ноября, информирует администрация Волгограда. Таблички «Сталинград» установлены на въездах в областной центр по федеральным трассам Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский (ул. Неждановой) и Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической), а также по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).
Решением муниципальных властей в знак памяти о героическом прошлом Волгоград именуют Сталинградом 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.