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На въездах в Волгоград установили таблички «Сталинград»

По решению Волгоградской городской думы в определенные даты наименование «город-герой Сталинград» приравнивается к официальному названию «город-герой Волгоград».

Источник: Администрация Волгоградской области

Въездные знаки на основных путях в город заменили в преддверии Дня начала разгрома советскими войсками фашистских войск под Сталинградом, который отмечается 19 ноября, информирует администрация Волгограда. Таблички «Сталинград» установлены на въездах в областной центр по федеральным трассам Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский (ул. Неждановой) и Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической), а также по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).

Решением муниципальных властей в знак памяти о героическом прошлом Волгоград именуют Сталинградом 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

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